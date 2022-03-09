بيروت – أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، امس أنه بحث مع سفيري تركيا والهند لدى بلاده سبل دعم لبنان خلال أزمة الإمدادات الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال سلام، في بيان، إن الاجتماع يأتي “استكمالاً للجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الأزمة في أوكرانيا، وحرصا على الأمن الغذائي”.

وتايع البيان أن “سلام اجتمع في مكتبه في الوزارة سفير الهند في لبنان سهيل أجاز خان، الذي طمأن إلى أن الهند لديها مخزون احتياطي كاف لتأمين الكميات المطلوبة للسوق المحلية”.

وأضاف “ستكون هناك سلسلة لقاءات مع دول أخرى هذا الاسبوع والاسبوع المقبل، لتأمين غطاء أكبر بموضوع كميات القمح المطلوبة للبنان”.

كما استقبل الوزير اللبناني سفير تركيا لدى بيروت علي بريش أولوسوي، وبحث معه في سبل دعم تركيا لبلاده خلال الأزمة.

وبحث الجانبان، أيضا، جدول أعمال زيارة سلام الى تركيا للمشاركة في مؤتمر أنطاليا للدبلوماسية، في الفترة 11- 13 مارس / آذار الجاري، وفقا للبيان.

والثلاثاء، طمأن سلام مواطنيه بعدم وجود نقص أو شح بمادة القمح في البلاد.

والسبت الماضي، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان تقنين استخدام الطحين، وحصره بصناعة الخبز، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على واردات البلاد من القمح.

ويستورد لبنان كامل حاجته من القمح وتبلغ شهرياً نحو 50 ألف طن، منها 60 بالمئة تأتي من أوكرانيا وروسيا، والكمية المتبقية من جهات أخرى.

الأناضول