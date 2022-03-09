ليبيا – أصدر مجلس النواب بيانه رقم 3 لعام 2022 بشأن البيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بشأن تطورات الأوضاع السياسية الجارية حاليًا في ليبيا.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه رحب من خلاله المجلس بالبيان المصري السعودي المثمن لإجراءات مجلس النواب بوصفه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.

وأشاد المجلس بالدعم المصري والسعودي لجهود التوصل لحل سياسي ليبي خالص ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية فيما ثمن مجلس النواب الموقف الثابت للقاهرة والرياض لدعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضي ليبيا.