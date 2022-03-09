ليبيا – شدد المستشار بمرتبة وزير المسؤول عن إصلاح الإدارة والمالية في بعثة بريطانيا بالأمم المتحدة “ريتشارد كروكر” على أهمية دور البعثة الأممية في ليبيا.

“كروكر” أوضح في بيان صدر عنه تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أن البعثة الأممية تلعب دورًا مهمًا في حماية السلام والأمن في ليبيا، فيما تعد آلية وقف إطلاق النار الجديدة ضرورية لدعم البيئة الأمنية الهشة وإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح.

ونبه “كروكر” لوجوب ضمان توفير الموارد الكافية والفعالة من حيث التكلفة لدعم تنفيذ التفويض الكامل، بما في ذلك الالتحاق السريع بمراقبي وقف إطلاق النار، مجددًا دعم بلاده الكامل وسعيها لإحراز تقدم ملموس في إطار معالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص