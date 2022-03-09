مقتل اثنين من قياديي الحرس الثوري الأيراني بقصف إسرائيلي في سوريا

مقتل اثنين من قياديي الحرس الثوري الأيراني بقصف إسرائيلي في سوريا

سوريا – أعلنت وسائل إعلام إيرانية، امس مقتل قياديين اثنين من الحرس الثوري، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في العاصمة السورية دمشق الاثنين.

وأشارت إلى أن القتيلين هما العقيدين مرضى سيد نجاد، وإحسان كربلائيبور.

والإثنين، نقلت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: “استشهد مواطنان اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط بالمنطقة الجنوبية”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول ما أعلنه المصدر العسكري.

ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.

الأناضول