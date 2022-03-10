العراق – أفاد مراسل RT في العراق، امس بأن المئات من المواطنين تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكر المراسل، أن المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بإجراءات الحكومة، وطالبوا بمحاسبة وزارة التجارة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن التظاهرة جاءت بعد أيام على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق.

ويوم أمس قرر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي تخصيص 100 ألف دينار عراقي (65 دولارا تقريبا) لبعض الفئات لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ويعتمد العراق بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة من تركيا وإيران السعودية ودول أخرى.

المصدر: RT