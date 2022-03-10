اسكتلندا – اكتشف علماء الآثار من جامعة أبردين في اسكتلندا نصبا تذكاريا للحضارة البكتية يعود تاريخه إلى القرنين الخامس والسادس.

ويشير موقع الجامعة، إلى أن علماء الآثار خلال عمليات المسح الجيوفيزيائي في حقل مزارع اكتشفوا لوحا حجريا ارتفاعه 1.7 مترا ، عليه رموز تقليدية مجردة للبكتيون- ثلاثة أشكال بيضاوية ومشط ومرآة وهلال ورسم على شكل V وقرصان. ويعتقد الخبراء أن هذا اللوح يعود للقرنين الخامس والسادس الميلادي.

ووفقا للخبراء، استخدم هذا اللوح الحجري في تشييد مبنى ضخم في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر في مستوطنة للبكتيون.

وقد اكتشف اللوح الحجري في منطقة Aberlemno القريبة من Forfar التي تشتهر بهذه الألواح الحجرية الفريدة التي تعود لحضارة البكتيون. وأحد أشهر هذه الألواح الحجرية، هو اللوح الذي يصور مشهد من معركة نختانسمير (20 مايو 685)، التي حددت إلى حد كبير مستقبل إنجلترا واسكتلندا.

ويذكر أن عدد الألواح الحجرية المكتشفة، التي تعود لحضارة البكتيون بلغت 200 لوحا حجريا، عثر عليها المزارعون في حقولهم أو عمال الطرق أثناء عمليات شق الطرق.

المصدر: نوفوستي