أبوظبي – أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التزامها باتفاقية خفض إنتاج النفط الحالية ضمن تحالف “أوبك +”، بعد ساعات من تصريحات مغايرة لسفيرها في واشنطن.

وأكد وزير الطاقة سهيل المزروعي، في تغريدة، أن “دولة الإمارات ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري”.

وقال المزروعي، إن “دولة الإمارات تؤمن بالقيمة التي يقدمها تحالف أوبك+ لسوق النفط”.

والأربعاء، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، قوله إن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط.

وذكر العتيبة، أن الإمارات ستقوم بتشجيع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” على النظر في مستويات إنتاج أعلى.

ويلتزم أعضاء التحالف (23 دولة) منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، على آلية معينة لتعديل الإنتاج، بمقدار 400 ألف برميل يوميا في كل شهر، وصولا إلى خفض يبلغ صفر برميل بنهاية الشهر نفسه من 2022.

وفي مايو/ أيار 2020، بدأ تحالف “أوبك +” تنفيذ اتفاقية لخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، بهدف إعادة التوازن لأسواق الطاقة، فيما تم تخفيف الخفض لاحقا، ليستقر حاليا عند متوسط 3.2 ملايين برميل يوميا.

الأناضول