ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن حجم التصدع السياسي الذي ترتب عن تشكيل حكومة جديدة، سيحتاج لوحده لأكثر من 14 شهرًا لرأبه وتسويته.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك “إذا صدق رئيس الحكومة في خطاباته المستمرة، ولم يلجأ لوسائل أخرى للتخلص من معارضيه، هذا إن تمكن من دخول طرابلس ( طريق السكة) سلميًا”.

وأردف: “أما إذا وقع المحظور وبدأ (صدام مسلح) ليدخل طرابلس فإنها خطوة ستزيد الطين بلة، أؤكد أن التصعيد أمر مرفوض وبكل أشكاله بما في ذلك خطاب الكراهية الذي سيسعر من حدة الإستقطاب ويدفع نحو فتنة (لا قدر الله)”.

وأكد على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل ويجب الذهاب لها موحدين، وأن يوضع مخرج عقلاني لهذه الأزمة، بعيدًا عن لغة السلاح.