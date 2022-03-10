التضخم بالولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاما

التضخم بالولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاما

الولايات المتحدة – واصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها في فبراير بالولايات المتحدة وبلغت نسبة التضخم مستوى جديد هو الأعلى منذ 1982 وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود تزامنا مع الأزمة الأوكرانية.

وبلغت نسبة التضخم 7,9% على أساس سنوي وهي الأعلى منذ يناير 1982، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته وزارة العمل اليوم الخميس.

وعلى أساس شهري يتسارع ارتفاع الأسعار كما كان متوقعا إلى 0,8% في مقابل 0,6% في يناير وتمثل أسعار الوقود ثلث هذا التسارع وقد ارتفعت بنسبة 6,6% مقارنة بشهر يناير.

والمنتجات الأخرى التي ارتفعت أسعارها الشهر الماضي هي المواد الغذائية 1,0% وخصوصا في المتاجر 1,4% فيما كانت زيادة الأسعار في المطاعم أكثر اعتدالا 0,4%.

وفي المقابل سجلت أسعار السيارات المستعملة التي ارتفعت بنسبة 41,2% منذ فبراير 2021 تراجعا طفيفا 0,2% هذا الشهر للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وعلى المدى القصير يفترض أن يستمر ارتفاع أسعار الوقود في مارس إذ إن سعر البرميل اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سُجّل في أغسطس 2008.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حظرا على واردات النفط والغاز من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ورغم ارتفاع الأسعار ترفض المجموعات النفطية حتى الآن زيادة مستوى إنتاجها بشكل صريح وتقول إنها تخشى من أن ينعكس ذلك سلبا على السوق في حال أصبح العرض كبيرا جدا.

المصدر: أ ف ب