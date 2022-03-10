ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكالي إن رئيس المجلس عقيلة صالح ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب وأتت بحكومة فتحي باشاغا رغم رفضها من أطراف عديدة، مؤكدا أن مجلس النواب لم يدع لجلسة حتى الآن بخصوص مقترح ستيفاني وليامز.

التكالي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن حكومة فتحي باشاآغا تواجه رفضا في طرابلس والمنطقة الغربية وحتى في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خلاف مجلسي الدولة والنواب، وهذا يصعب التكهن بإمكانية مباشرة عملها في طرابلس.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ممكنة في شهر يونيو القادم إذا خلصت النوايا حسب وصفه، مؤكدا أنه من ضمن مجموعة من النواب الذين يرفضون التمديد تحت اسم “برلمانيون ضد التمديد” ويؤيدون بشدة الذهاب إلى انتخابات توحد المؤسسات التشريعية.

وأوضح أنه بالاتفاق على خطة المستشارة وليامز وتشكيل لجنة تعمل على إجراء تعديلات للنقاط الخلافية الموجودة في مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية سيكون لدينا قاعدة للانطلاق وإجراء تعديلات وفق رغبات المكونات والأطراف الأخرى، ومن ثمة اعتمادها حتى بشكل مؤقت.

التكالي أضاف أن إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة تعد لانتخابات رئاسية سينهي الصراع الحالي بين المجلسين.