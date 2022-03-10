ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الحكومة الجديدة التي أنشأها مجلس النواب وكل المؤسسات ستدخل طرابلس، ولا يريد أحد للمؤسسات أن تنقسم، بل الجميع يسعى لليبيا الحديثة التي تؤمن بالمدنية والدولة فوق الجميع.

التكبالي اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن من لا يريد قاعدة دستورية ودستور هؤلاء هدفهم تأخير ليبيا وابقاء الخصام بين الطرفين.

وأضاف: “نحن أتينا لمنع السرقة واختلاس المال المجمد في الدول والصرف الكبير وإهانة المواطن، ومنع توزيع الأموال الليبية لشراء الولاء وتوزيع المناصب وستكون هذه الحكومة أفضل مما يستطيع الدبيبة أن يعطيه، فهو غير قادر وغير مؤهل! الدبيبة أتى بالرشوى وليس مؤهلًا، صحيح أن الحكومة الجديدة قد تكون أتت بالأقارب أو من تلك القبيلة وتلك لكنهم كلهم مؤهلون، وهذه الحقيقة”.

ولفت إلى أن عبد الحميد الدبيبة لا يريد أن يترك الحكم ولا يريد حكومة جديدة وهذا واضح من تصريحاته، مبينًا أن الجميع سيرى الجوع في طرابلس والمدن الليبية قريبًا حال بقائه بالحكم؛ لأن هؤلاء الذين يحكمون لا يعرفون التحرك العالمي وما يحدث فيه وحرب أوكرانيا وروسيا التي ستحدث مجاعة في ليبيا.

كما أكد على أنه لن تحدث الانتخابات ما لم يكون هناك تغير على الأرض، مشددًا على أن المعايير الوطنية هي المعايير الوحيدة التي يجب أن يتحلى بها الليبيين وليس معايير الفساد والدفاع عن فاسد ومزور.

وتابع: “المليشيات الآن يجب أن تفكك ويأتوا بالشباب ويذهبون لمعسكرات التدريب والتثقيف والتعليم ليكونوا أفرادًا صالحين في المجتمع ونتفاهم مع الرؤساء والقوات الذين يقودون المليشيات ونتنازل عن كثير من الأشياء إذا أردنا الخروج من عنق الزجاجة. أقول لمليشيات طرابلس أن تثبت أنها بالفعل تريد الوطن وبلاد مستقرة ونحن موجودين لنسمع لكم، وماذا تريدون أما أفراد الشباب فلهم خطط أخرى ليصبحوا مواطنين صالحين والاندماج في الحياة العامة وهذا ما نريده الآن”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف تقيم المشهد السياسي الليبي بصورة عامة؟

أرى طرفًا يريد السلام وأن ينعم بالاستقرار ويريد للشعب أن يكون كباقي الشعوب وأرى هناك من يتعنت من أجل السلطة ولا يهمه الشعب، ويستعمل الرتب والمال الليبي لشراء الليبيين وكأنه يدفعه من جيبه أو ورثه عن أهله، لكن هذا المال لليبيين وهم يعلمون أن الدبيبة مجرد دمية أتت لتنهي شيء نعرفه وسنتكلم عنه يومًا من الأيام، ولكن كما قال رئيس المجلس الآن أتينا لنصنع السلام والاستقرار ولتبقى ليبيا واحدة حتى لا نقوم ذات يوم ونرى ليبيا انتهت، إذًا، لا نريد أن نتخاصم ونتقاتل مع أحد كما قال رئيس الوزراء أن كل الأطياف مقبولة في هذه الحكومة ولو رأيت الوزراء في هذه الحكومة سترى أنها مكونة من كل طيف في ليبيا، ولو كان الأمر في زمان آخر لكنا اعترضنا على هذه الحكومة ولكننا نريد أن نخرج من عنق الزجاجة ونريد لليبيا أن يكون بها مواطنًا، مرتاح من كل ناحية ولا نريدها أن تدخل حرب وباشاآغا لن يقوم بأي حرب حتى لو تعنت الطرف الآخر.

الضعيف هو من يهدد بالحرب وفي مجلس النواب هناك من هدد النواب والنائبات، ألا يصوتوا لكن الروح الوطنية غلبت هؤلاء لأنهم يعلمون أن الحكومة أتت للاستقرار والفرصة الوحيدة لنا لنخرج من هذه الحالة التي تسمى حالة اللاحرب واللاسلم، وأن ننقسم لحكومتين كما كانت أيام السراج، النواب أخذوا على عاتقهم ذلك وأظهروا روح من الوطنية لم نرَها منذ فترة، ومنذ أن دخل المتأسلمون في مجلس النواب وفرقوه ونرى تضامن غير مسبوق رأيناه في أول فترة أتينا بها لمجلس النواب ولا يستوي هذا وذاك، ونحن سوف نسود وندخل طرابلس قريباً، وسندخلها سلمًا وسيخرج الناس ويعلمون أن من يأتوكم الآن ليسوا من هؤلاء الذين يريدون القتل والحرب.

الحكومة التي أنشأها مجلس النواب وكل المؤسسات ستدخل طرابلس ولا نريد للمؤسسات أن تنقسم نريد ليبيا الحديثة التي تؤمن بالمدنية، وأن الدولة فوق الجميع ويقوم مجلس النواب قريبًا بإصدار مسودة جديدة للدستور، وقد فعلنا تلك المسودة وبيناها وسمعتموها في الإعلام ومن يأتي بعدها ويقول لا نريد قاعدة دستورية ودستور هؤلاء يريدون أن يؤخروا ليبيا ويبقى الخصام بين الطرفين.

نحن أتينا لمنع السرقة واختلاس المال المجمد في الدول والصرف الكبير وإهانة المواطن، ومنع توزيع الأموال الليبية لشراء الولاء وتوزيع المناصب وستكون هذه الحكومة أفضل مما يستطيع الدبيبة أن يعطيه وهو غير قادر وغير مؤهل، الدبيبة أتى بالرشوى وليس مؤهلًا، صحيح أن الحكومة الجديدة قد تكون أتت بالأقارب أو من تلك القبيلة وتلك لكنهم كلهم مؤهلون، هذه الحقيقة.

الدبيبة لا يريد أن يترك الحكم ولا يريد حكومة جديدة، واضح من تصريحاته والقول إن عدد الوزراء سيقلل من كفاءتهم هذا كلام، وكأن الليبيين ليس فيهم من هو كفؤ، ضد أن يأتي الأقرباء وهذا رأي، ولكن أعرف أنه لن يكون بالإمكان، أكثر مما كان وتحدثت مع باشاآغا وأنا ضده من البداية ولكن؛ لأن الوطن في خطر أردنا أن نصطف معه حتى نخرج من عنق الزجاجة، الليبيون محتاجون لوطن مستقر وسنرى الجوع في طرابلس والمدن الليبية قريبًا، لأن هؤلاء الذين يحكمون لا يعرفون التحرك العالمي وما يحدث فيه، حرب أوكرانيا وروسيا ستحدث مجاعة في ليبيا ولكنهم لا يفهمون ذلك وبدأت تظهر على السطح.

منذ 3 سنوات تحصلت على إذن من الولايات المتحدة لاستيراد ما يكفي ليبيا لمدة عام كامل من الأطعمة، ولكن الحكومات التي مرت ومن فيهم المنفي الذي ذهبت له شخصيًا وأفهمته، ما يحدث لا يريد أن يوقع على ورقة لا تلتزم ليبيا في شيء لكنهم يبحثون عن شيء آخر، هناك مشكلة وهناك من يريد أن يضيف لها مشكلة أخرى والآن نريد أن نخرج من هذه المشكلة ونريد أن يشعر الليبيون أنهم آدميين، قد حولتموهم لشبه حيوانات.

لن تحدث الانتخابات ما لم يكن هناك تغير على الأرض، الدبيبة ظل عامًا يتكلم عن الانتخابات ولم يفعل شيئًا، وعن توحيد المؤسسات ولم يفعل شيئًا، وأول ما أخذ الحكم حيد نصف الشعب والجيش هل هذه توحيد مؤسسات؟ قلت إن الرجل غير كفؤ وأتى من أجل المال وعائلته، كنت رئيس لجنة الأموال المنهوبة وأعرف ما يحدث في بلجيكا والعالم يعرف ولماذا نبقيه، أخذوا مليارين من بلجيكا مؤخرًا وذهبوا للنمسا ولولا وقوفنا وتهديد المحامي هناك بأن نشتكيه للنقابة لحدث الأمر نفسه، هناك أموال تنهب.

س/ غيابك عن مجلس النواب هو لتمرير حكومة الدبيبة أو وصول النائب الأول النويري لرئاسة المجلس؟

النويري حالة يمكن التخلص منها من مجلس النواب بسهولة، لكن الدبيبة هو الذي لم يأتِ لتنفيذ ما جاء من أجله ولم يوحد المؤسسات، وحينما سمع بحكومة أخرى قال إنها ستقوم الانتخابات في ثلاثة أشهر، وهو لم يفعل شيئًا ولم ينقِّ الرقم الوطني ولا الأصوات هناك، بل تريد أن تعطي الجنسية للجميع وهذه مشكلة ولا أحد يفعل هذا وقت الانتخابات.

أريد ليبيا أن تقوم على اسس قوية وسليمة والناخب الذي يأتي لا يهدده أحد، إن كان أعضاء مجلس النواب الذين لديهم حصانة يهددون من قبل مليشيات في طرابلس من أجل ألا يصوتون لحكومة باشاآغا وهذا حدث أمامي.

المعايير الوطنية هي المعايير الوحيدة التي يجب أن يتحلى بها الليبيين وليس معايير الفساد والدفاع عن فاسد ومزور ومن ينادي بحكومة مصغرة، أنا معكم لكن الآن ليس بالإمكان أحسن مما كان، أنا مع الانتخابات لكن الحقيقة التي تسمح للمواطن الليبي أن يذهب للصندوق ويضع صوته هناك دون خوف أو تهديد، ويجب أن تكون هناك معايير التي تنادون بها للحكومة للانتخابات، إذا كانت المفوضية تقول إن هناك قوة قاهرة، إذًا يصمت الجميع، تكلمنا وقلنا الأرقام الوطنية والأسماء والجنسية مزورة وتأتي ستيفاني وتقول يجب أن تكون هناك انتخابات ولا يجب أن يتغير شيء في الأصوات التي تمت، هذا ظلم لليبيين ويجب أن يحدد الليبيين الحقيقة ومن سيأتي للانتخابات يجب أن يكون ليبيًا حسب ما قلتم، أنتم منعتم من عنده جنسية أخرى لظروف قاهرة من الذهاب للانتخابات، لماذا تأتون بمن هم ليسوا ليبيين وتقولوا تعالوا وضعوا صوتكم هناك.

من اعتمد على الأتراك في السابق هي حكومة الدبيبة كانوا يظنون أن الأتراك سيحمونهم وأقول لكم ولليبيين إن الأتراك ليسوا معنيين بالمنطقة الغربية والمياه، المعنيين بها في في المنطقة الشرقية، ماذا يمثل الدبيبة لهم؟ بضعة مليارات في بنوك تركيا؟ هناك مشكلة يجب أن يفهمها الليبيون أن نخرج ونعتمد على أنفسنا كنت من الذين ينادون أن نعتمد على أنفسنا لأني أرى الفوضى في كل مكان.

المليشيات الآن يجب أن تفكك ويأتوا بالشباب ويذهبوا لمعسكرات التدريب والتثقيف والتعليم ليكونوا أفرادًا صالحين في المجتمع ونتفاهم مع الرؤساء والقوات الذين يقودون المليشيات ونتنازل عن كثير من الأشياء إذا أردنا الخروج من عنق الزجاجة.

لو لم تجد ستيفاني من يوافقها لما تجرأت على طرح الموضوع الذي يعرقل الأمر برمته؛ لأننا كنا ذكرنا ما ذكرته في لجنتنا وقانونيًا وكل شيء آخر في مجلس النواب وقلنا سنذهب لدستور وليس قاعدة دستورية، وننهي الموضوع ويذهب الشعب للاستفتاء ويقرر دستوره، ولكن إذا فشلنا والشعب لم يوافق على دستور سنقوم بقاعدة دستورية حتى يتمكن الشعب! ومن 2017 أقول يجب أن ينتهي المجلسان، وأن يكون هناك جماعة من الليبيين موصوفون بالنزاهة، ولكن البعثة أتت لنا بلجنة الـ 75 بدلًا من أن تأتي بأناس معروفين للشعب الليبي ويثق بهم! البعثة لا تعمل لصالح الليبيين ولو كنت مكان رئيس مجلس النواب لرفضت قيام أي بعثة أخرى من الأمم المتحدة؛ لأنه من حقنا أن نرفض تدخلها.

المشكلة فينا كذلك، حينما أتينا لنتحدث لبعضنا تأتي إذاعات موهومة وتبث خطاب الكراهية وتأتي إذاعات أخرى تحكمها امبراطورة ورجل موهوم ويقول ما يقول ويكذب على النواب قناة “218”، قالت إن علي التكبالي حينما مرض، ولا يعرفون أنهم وضعوا لي السم وبقيت 3 سنوات دون تركيز، قال إني امريكي. ولا احتشم أنى أمريكي وأفخر ولو تحصلتم على الفرصة لذهبتم لأمريكا.

قصة السم عبر حبة فاكهة في مجلس النواب وأحد من حضر معي في ذلك المكان مات بعد فترة أعتقد اسمه محمد التهامي، ومات في طرابلس وأحمل مسؤولية هذه الحادثة لجهة استخباراتية ليبية، وليس هذه المرة الأولى هددت بالاغتيال وتبعتني السيارات في بعض الأحيان وذهبت لشحات وحاولوا أن يطلقوا قنبلة هناك، رجل أقول رأيًا لا أخاف أحدًا ولا أخاف الموت، والحياة لا تعني لي شيئًا.

أنا ليبي ومسلم وعربي ولكن أخذت الجنسية الأمريكية لظروف قاهرة، الوطنية ليست في ورقة أو باسبورت. وبإمكاني أن أنزع الجنسية وآتي إليكم وينتخبني الشعب! كلهم يحملون جنسيات أخرى! الدبيبة قال لن أقبل في وزارتي من لا يستطيع الذهاب لطرابلس أو أي مدينة في ليبيا! هو من اليوم الأول أتى وعادى الجيش أنت لا تعادي جيش قوامه 80 ألف شخص له عائلات وجمهور وتقول إنك في حكومة وحدة وطنية، لست حكومة وحدة وطنية، أتيت لتوحد المؤسسات أول شيء كنت ستفعله أن تأتي بالجيش ليتحد وتكون هناك قوة قادرة على كبح الجميع، ولكنك لا تأتي بأمرك بل بأمر أناس آخرين وتريد أن تنطلي حيلتك علينا، رغم أننا عرفنا من أنت سكتنا لأننا نريد الدولة أن تقوم ولكنك لم تثبت انك تسير نحو دولة واحدة وهذا الفرق بيننا.

أقول لمليشيات طرابلس أن تثبت أنها بالفعل تريد الوطن وبلادًا مستقرة ونحن موجودون لنسمع لكم وماذا تريدون، أما أفراد الشباب فلهم خطط أخرى ليصبحوا مواطنين صالحين والاندماج في الحياة العامة وهذا ما نريده الآن.