ليبيا – أفاد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس بتجاوز ليبيا الموجة الرابعة والخطيرة، وأن الوضع الوبائي مستقر الفترة الحالية.

الدغيس وفي تصريح لقناة ليبيا “الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أشار إلى أن المركز ما يزال يترقب مستجدات الوباء ويتابع بشكل يومي آخر التطورات، مشددا على المواطنين أهمية أخذ اللقاح المضاد للوباء، وخاصة لذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.

وبين الدغيس أن الوباء لم ينته بشكل نهائي، ولكن في حال عدم حدوث تطورات قد يصبح الفايروس موسميا ويعامل كالإنفلونزا.

وتابع عضو اللجنة العلمية أنهم أصدروا توصيات البدء في إلغاء الإجراءات الاحترازية في المساجد والمدارس، مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى أن يكون الوضع خلال شهر رمضان أكثر استقرارا.

وأضاف أنه لا يوجد مانع من أخذ الطلبة للقاح المضاد للوباء، في نفس اليوم مع أي تطعيم آخر مثل تطعيمات الشهادة الإعدادية والابتدائية.

الدغيس أشار أنه في حال أخذ الطالب أحد اللقاحين منفردا عليه الانتظار مدة لاتقل عن أسبوعين لتلقي الآخر؛ حرصا على عدم تعرضه لارتفاع حرارة أو أي أعراض أخرى للقاح الأول.