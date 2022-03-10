الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 2900 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 2900 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا

أوكرانيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في آخر تحديث إن الأهداف المدمرة تضمنت 97 طائرة و107 مسيرات، و 141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و 86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون، و749 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن قوات دونيتسك سيطرت على عدة أحياء في شرق المدينة ووصلت إلى محيط مصنع “آزوفستال”، كما أنها حررت أحد الأحياء في غرب المدينة.

وفي وقت سابق، دحض النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، نبأ قصف الجيش الروسي لمستشفى مدني في ماريوبول.

المصدر: وكالات