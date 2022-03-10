تونس – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، امس، الحرب على المضاربين في المواد الغذائية وسط نقص في المنتجات مثل القمح والسميد.

وقال سعيد، في بيان رئاسي إنه سيشن “حربا لا هوادة فيها على المضاربين والمجرمين”، متهما إياهم بالسعي “لضرب السلم الاجتماعي والأمن”.

وكان سعيد قد أعلن في وقت سابق أنه يعمل على تشريع ينص على عقوبات بالسجن بسبب المضاربة على الطعام والمواد الغذائية.

وشهدت تونس نقصا حادا في المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسميد والسكر والدقيق خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت السلطات مرارا عن ضبط كميات مخزنة بشكل غير قانوني من هذه الأطعمة.

المصدر: AFP