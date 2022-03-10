ليبيا – بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي سُبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، على ضرورة إستعادة زخم الانتخابات، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين، مشيرًا إلى أهمية مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، بإعتبارها الحل للأزمة، والتي رحب بها المجلس الرئاسي.

من جهتها، عبرت السفيرة البريطانية، عن دعم بلادها الكامل لكل الجهود الليبية والدولية، لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا، مشيرة إلى أهمية إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، مشيدةً بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.

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