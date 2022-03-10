ليبيا – استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الأربعاء السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي والوفد المرافق له، بحضور عضو المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

بدوره، أكد ماساكي دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، مثمنًا في ذات الوقت لجهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.