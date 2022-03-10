ليبيا – اعتبر المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح أن كلمة باشاآغا دليل على الارتباك والضغوطات النفسية التي يعاني منها خاصة ممن كلفوه رئيس وزراء ليدخلوا عن طريقه لطرابلس، فقد زادت الضغوط عليه في جدوى تكليفه بعد كل الضغوط التي أطلقها ليحظى بهذه الصفقة.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن كلمة باشاآغا تحاول أن تؤصل لمواقف وأمور غير حقيقية وفيها العديد من المغالطات ومنها وصف خصومه بالمستبدين ومن يمارسون القمع، ويعقد صفقة مع قتله وشرد ودمر ومنع حرية التعبير وقتل نساء منهم عضو برلمان بحسب زعمه.

وزعم أن التناقض واضح في الطرح خاصة عندما يتحدث عن وزراء ضل وحكم عائلي تناسى أنه عقد صفقة مع “أبناء حفتر” وليس هناك حكم عائلي كالذي يحاول أن يؤسس لها حفتر وتولية أبنائه مناصب عسكرية وهم لم يدخلوا كلية عسكرية. وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن باشاآغا تحدث عن السرقة والفساد متناسي أن حليفه ومن عقد معه صفقة قد يدخل لموسوعة غينيس في السرقة والنهب والفساد واهدار المال العام وتزوير العملة بحسب تعبيره.

كما تابع: “واضح أن الوضع النفسي لباشاآغا بعد محاولته الوصول لمصراته جوًا وحاول عن طريق زوارة والزنتان وحاول بزورق تهريبه له من الزاوية ليصل عم طريق البحر، كل المحاولات وفشله وتأخره والهزة التي أصابته سببت له ردة الفعل هذه، مما جعلته يخرج ويتكلم محاولة لعدم انفراط عقد من ما زالوا يتحالفون معه. المشري لم يعد حتى الأطفال يصدقونه، وقد ثبت بالدليل القاطع تحركاته وتصريحاته المتناقضة ولكنه ليس هو مجلس الدولة”.

ولفت إلى أن خالد المشري كان جزءًا من هذه الصفقة كشخص وليس المجلس، وعندما فرض عليه عقد جلسة بعد تهربه عدة مرات وعقد الجلسة، تم التصويت في الجلسة وذلك هو الموقف الرسمي للمجلس الدولة ولا يمكن التدليس والكذب أن هناك توافقًا بين مجلسي الدولة والنواب.

وأردف: “من توافق هم خالد المشري ومجموعته ومحمد صوان ومجموعته في مجلس الدولة وحصلوا نتيجتها وزارة الرياضة. بالتالي المشري عندما وجد نفسه مضطرًا لعقد الجلسة لأن أعضاء المجلس بدأوا بالتحرك ورفع أصواتهم، اضطر لعقد الجلسة والكل رأى محاولات عرقلتها، ولكنهم أصروا على عقدها وصوتوا وتم التصويت بالنصاب القانوني، وذلك هو الموقف الرسمي، واليوم أي تصريحات للمشري يقول إن المشكلة في الوزراء والتشكيلة هذا موقف يعبر عنه شخصيًا، كفرد وليس مؤسسة”.

وعلق على البيان السعودي المصري المشترك قائلًا: “لاحظوا أن مصر أول دولة وهي العراب ومن تم عقد الصفقة على أراضيها بين فتحي باشاآغا وحفتر، وأول ما تم تسمية باشاآغا قبل تكليف حكومته كانت مصر من المرحبين بتسميته بعد حوالي ساعة من إعلانها، وبعد جلسة منح الثقة المشكوك فيها وقابلها جدل كبير مصر لم تتكلم ولم تعلن أي موقف، بالتالي المصريون يحاولون ألا يصطدموا بالموقف الغربي الذي يعلمون أنه لن يعترف بالحكومة بالطريقة التي تمت، خاصة بعد بيان الأمم المتحدة، الزيارة للسعودية واختيار موقعها كما يعلم الجميع بالقرار الأمريكي بوقف الصادرات الروسية للنفط ومحاولة فرض حصار أكبر على روسيا بحكم هجومها على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط لـ 130 دولارًا”.

وأفاد: “هناك ضغوطات على السعودية لزيادة الإنتاج والسعوديون يحاولون إقناع إدارة بايدن بطي صفحة محمد بن سلمان وإجراء زيارة للسعودية لكن الطرف الأمريكي لليوم يصرح أنه لا خطط لزيارة السعودية ولم يتغير موقف بايدن من ولي العهد السعودي، الموقف السعودي الذي يحاول ابتزاز الأمريكي استغله السيسي للذهاب لهناك والتصريح وإصدار الموقف المشترك المبهم! جرعة حياة لعقيلة ومجلسه ليستمروا في المشروع”.

وبيّن بالقول: “ما صدر عن نورلاند في تغريدته هم مقتنعون أن هذا هو التوصيف الحقيقي لأنهم ملتزمون بما صدر عن الأمم المتحدة من بيان واضح مشكك في جلسة باشاآغا وهذا الموقف تعزز بموقف الدول الخمس وبيانها المطالب بالذهاب للاستماع لمبادرة ستيفاني التي تؤسس لتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية للذهاب لانتخابات في شهر يونيو القادم، وهذا يضرب كل ماقام به عقيلة وباشاآغا وحفتر عرض الحائط! مسألة أنه خاطبهم بأسمائهم جاء بعد احتجاج باشاآغا، اتصلوا به بعد وصول معلومات أن فتحي باشاآغا وبعد وصوله لمرحلة اليأس وبدأ عمله للترتيب لعمل عسكري أو أنه لم يبقى له إلا أن يقوم بعمل عسكري وتجنيد ما يمكنه تجنيده بالسيطرة بقوة السلاح وهذا كان واضح في كلمته”.

الشح قال: “الخطاب الأمريكي اليوم حاول أن يسترضي باشاآغا لكي لا يستعمل الصفات ويطالب بالتهدئة لأنهم يعلمون أن اشتعال فتيل العمل العسكري وارد، الدبيبة لا يستعمل القوة العسكرية لأنه رئيس الوزراء الموجود في طريق السكة، ومن يريد استعمال يزيح الدبيبة هو من يحاول استخدام السلاح، من يقول اليوم إننا نريد انتخابات لكن رئاسية وبرلمانية هو كمن يقول إننا لا نريد انتخابات ويستعمل الشعار ليعطل”.

وأشار إلى أن البيانات الدولية تتضمن قناعة أن الانتخابات الرئاسية أمر صعب بعد إجراء التجربة التي مرت بها وتكرارها التزام ببيانات صادرة في السابق حتى تصطدم بحالة من عدم التمكين وهذا ما سيراه الجميع خلال المدة القادمة.

وشدد على أن ستيفاني وليامز قبل أن تزور عقيلة واثقة ومتأكدة أنها لن تصل معها لحل وبياناتهم المتضاربة دليل على ذلك، مشيرًا إلى أن الدبيبة يدعو لإجراء الانتخابات في مدة محددة، وهناك أدوات يمكن استعمالها خاصة أن المفوضية لديها 2 مليون و800 ألف مسجل بالنسبة للانتخابات البرلمانية.

وأضاف: “في المنطقة الشرقية هناك 3 آلاف وأكثر من أي منطقة أخرى، ودليل البيانات في القبة وغيرها على أن هناك حالة تحرر لإجراء الانتخابات ومنع عقيلة من التلاعب، وهذا التطور يجب عدم إهماله. بعد تصريح ويليامز أنها ستختار خبراء بدل أعضاء البرلمانيين هذه الخطة (ب) من يعتمد هذا الأساس الدستوري هناك عدة خيارات أمام البعثة وبعض الدول”.

الشح اعتقد في ختام حديثه أن محاولة قطع الطريق التي يقوم بها عقيلة وخالد المشري لن تفيد خلال الأيام المقبلة، منوهًا إلى أن الدفع بأن تجرى انتخابات في شهر 6 سيكون قابلًا للتنفيذ باستمرار الضغط الشعبي وعدم تمرير الصفقات والمؤامرات وإيصال خليفة حفتر لطرابلس عن طريق باشاآغا وبلورة الخطة ستتضح الأيام القادمة.