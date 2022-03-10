أوكرانيا – مع استمرار الجيش الروسي في تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشهد الأزمة الأوكرانية جهودا متجددة لإجلاء مدنيين من مناطق القتال ونشاطا دبلوماسيا مكثفا من أجل احتواء الصراع.
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المصدر : RT