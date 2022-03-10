 العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ15.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – مع استمرار الجيش الروسي في تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشهد الأزمة الأوكرانية جهودا متجددة لإجلاء مدنيين من مناطق القتال ونشاطا دبلوماسيا مكثفا من أجل احتواء الصراع.

ميدانيا

  • الدفاع الروسية: الأمريكيون درسوا في مختبراتهم بأوكرانيا كيفية نقل الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة
  • الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 2900 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا
  • صاروخ لم ينفجر في فناء دار أوكرانية .. مراسلنا ينقل الصورة
  • أخطر 5 أسلحة روسية ضد الجيش الأوكراني
  • أسير أوكراني يروي قصة استسلامه للقوات الروسية
  • زيلينسكي: 35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية الأربعاء
  • “فايننشال تايمز”: فريق أمريكي سري في أوكرانيا لـ”تعزيز دفاعاتها ضد الهجمات السيبرانية الروسية”
  • نجل نائبة بريطانية يصل إلى أوكرانيا للمشاركة في “التصدي” للعملية العسكرية الروسية

ردود الفعل

  • في أول زيارة خارجية منذ بدء العملية الروسية بأوكرانيا.. لافروف يصل تركيا حيث يلتقي نظيره الأوكراني
  • إيطاليا: استقبلنا أكثر من 23 ألف مواطن أوكراني
  • أنتونوف يدعو واشنطن لتقليص العمل في مجال البيولوجيا العسكرية
  • بلينكين بحث مع كوليبا تسوية النزاع في أوكرانيا
  • مجلس النواب الأمريكي يقر الموازنة ومن ضمنها 14 مليار دولار لأوكرانيا

المصدر : RT