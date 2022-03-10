ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له اجتماعًا مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جوي هوود (JOEY HOOD)، والذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

الجانبين بحثا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وبرامج التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الأمريكية، وتذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأمريكية لنشاطها في ليبيا ومسار توحيد المصرف.

ويأتي هذا الاجتماع في اطار التنسيق المستمر مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.