ليبيا – بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه الأربعاء رئيس جمهورية الكونغو رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا دينيس ساسو نغيسو، في مدينة أويو الكونغولية، العلاقات الليبية الكونغولية، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

الرئيس الكونغولي أكد للافي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اهتمامه بالشأن الليبي، ودعم الاتحاد الإفريقي، من خلال اللجنة رفيعة المستوى للخروج من الأزمة الليبية، لتحقيق الاستقرار ونجاح مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقه المجلس الرئاسي، الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

بدوره، ثمن اللافي جهود الرئيس ساسو نغيسو، من خلال رئاسته اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، معربًا عن تطلع المجلس الرئاسي لدعم مساعيه الرامية لاستقرار ليبيا، والذي سينعكس بالإيجاب على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام، حتى تتمكن ليبيا من ممارسة دورها الإقليمي والدولي.

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