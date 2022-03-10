ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

اللافي ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مع السفير الإيطالي، جهود الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تعزز الأمن والسلام والاستقرار في البلاد، وتقودها إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع.

كما تم في الاجتماع مناقشة جهود الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، ومن بينها إيطاليا.

بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف للوصول إلى توافق يجمعهم، لتجنيب البلاد أي صراع جديد.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بدور المجلس الرئاسي في رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين، مؤكدًا حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف، للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.