ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأشار بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي إلى تطرق الجانبين لمبادرة ويليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية.

وأشادت ويليامز بجهود المنفي لدعم الاستقرار في ليبيا ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدة أن البعثة الأممية تهدف من خلال المبادرة إرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.