طوكيو – تخطط الحكومة اليابانية لفرض حظر على استيراد النفط من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية عن مصادر مقربة من الحكومة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تخطط لإجراءات جديدة ضد روسيا تماشيا مع العقوبات الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وكان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، قال أمس الأربعاء في كلمة أمام الجمعية الاستشارية، إن لدى حكومته “عدة خيارات أخرى بشأن العقوبات ضد روسيا”.

وأوضح فوميو أن حكومته ستدرس تلك الخيارات بدقة وعناية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول