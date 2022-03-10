الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب في تعاملات امس مع تماسك الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا، فيما يراقب المستثمرون تطورات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وتأثيره على الأسواق.

وعند الساعة (09:22 ت.غ)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.14 بالمئة أو 2.9 دولار، لتتداول عند 2040 دولاراً للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.09 المئة أو 22.4 دولارا لتسجل 2028.36 دولارا للأوقية، وكان السعر وصل إلى 2059 دولارا خلال الجلسة.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 21 شهرا، مسجلا 99 نقطة، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر كلفة على المشترين بعملات أخرى.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول