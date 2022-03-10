ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له مع حسن ميرزا المدير التنفيذي بالبنك الدولي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتم خلال اللقاء مناقشة دعم جهود التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدولة الليبية بالتعاون مع المؤسسات الليبية المعنية ومسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى تكثيف برامج الدعم الفني للبنك الدولي.

كما تباحث الكبير والفريق المرافق له مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتطرق خلال اللقاء لبحث دعم جهود مصرف ليبيا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا وتدابير الشفافية والإفصاح التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والوقوف على ما تم إنجازه في مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي والمراحل القادمة لاستكمال التوحيد.

وناقش الكبير مع مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية خلال اجتماع آخر دعم وزارة الخزانة الأمريكية لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والمشاريع التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.