بعد العرض الخرافي.. هالاند يرحب بالانتقال إلى برشلونة مقابل شرط وحيد

بعد العرض الخرافي.. هالاند يرحب بالانتقال إلى برشلونة مقابل شرط وحيد

ألمانيا – كشف موقع Le10sport الفرنسي، عن شرط النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، للانضمام لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإن هالاند يرحب بالانتقال إلى برشلونة، لكنه سيضع شرطا واحدا للتوقيع للنادي الكتالوني، وهو توقيع عقد قصير الأجل.

وأضاف الموقع: “المهاجم النرويجي يريد أن يكون قادرا على مراجعة الظروف الاقتصادية لبرشلونة، بمجرد أن يتمكن النادي من التعافي من وضعه المالي الصعب الحالي”.

ويبذل برشلونة قصارى جهده لإقناع اللاعب النرويجي بالانضمام إليه، حيث عقد خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني جلسة مع مينو رايولا وكيل اللاعب، وذهب المدرب تشافي إلى ميونخ للقاء هالاند وشرح دوره مع الفريق.

وكشف لابورتا في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، عن تقدمهم بعرض قيمته 250 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة) للمهاجم النرويجي.

وارتبط اسم هالاند (21 عاما) بمغادرة دورتموند في الصيف المقبل، خاصة مع رغبة العديد من عمالقة أوروبا في استغلال وضعه التعاقدي لضمه مثل برشلونة، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا في عقده مع دورتموند، يمنحه حرية الرحيل في صيف 2022، مقابل 75 مليون يورو فقط.

المصدر: Le10sport