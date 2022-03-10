إسبانيا – أعرب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن شعوره “بالفخر الشديد” بعد تجاوز الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو في ترتيب هدافي النادي الملكي، وذلك بعد أن أحرز ثلاثية تاريخية قاد بها “الميرينغي” للفوز 3-1 على باريس سان جيرمان في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.
وعقب اللقاء وتتويجه بجائزة “رجل المباراة” قال الفرنسي كريم بنزيمة في تصريحات تلفزيونية إن الملكي من خلال ممارسة الضغط قادر على إلحاق الهزيمة بأي فريق.
وتابع قائد ريال مدريد: “كانت لدينا رغبة في رؤية الملعب كما حدث اليوم، نحتاج دوما إلى تشجيع الجمهور.. نهدي له الفوز.. كانت مباراة شاقة للغاية، لكننا نافسنا بقوة حتى النهاية ونستحق هذا الاحتفال”.
وتابع، “يمكننا هزيمة أي فريق بممارسة الضغط، إنها مجرد مسألة ضغط من الفريق بأكمله؛ كل واحد في مكانه، كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا في الليغا (الدوري الإسباني) والتشامبيونزليغ (دوري الأبطال)، لكننا أظهرنا اليوم أن ريال مدريد لا يزال على قيد الحياة”.
وفي هذا الصدد، قال بنزيما: “أنا فخور جدا بتجاوز رقم هذه الأسطورة، سأواصل المضي للأمام”.