وقلب ريال مدريد الأمور رأسا على عقب بعد أن خسر مباراة الذهاب 0-1، ثم أنهى الشوط الأول من المباراة متأخرا بهدف كيليان مبابي، ولكن المدريديين قاموا بـ”الريمونتادا” المعتادة وحققوا الفوز والتأهل، لتعود آمال الفريق الإسباني لتتعاظم بإمكانية تحقيق اللقب للمرة الـ14 في تاريخه.

وعقب اللقاء وتتويجه بجائزة “رجل المباراة” قال الفرنسي كريم بنزيمة في تصريحات تلفزيونية إن الملكي من خلال ممارسة الضغط قادر على إلحاق الهزيمة بأي فريق.

وتابع قائد ريال مدريد: “كانت لدينا رغبة في رؤية الملعب كما حدث اليوم، نحتاج دوما إلى تشجيع الجمهور.. نهدي له الفوز.. كانت مباراة شاقة للغاية، لكننا نافسنا بقوة حتى النهاية ونستحق هذا الاحتفال”.

وتابع، “يمكننا هزيمة أي فريق بممارسة الضغط، إنها مجرد مسألة ضغط من الفريق بأكمله؛ كل واحد في مكانه، كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا في الليغا (الدوري الإسباني) والتشامبيونزليغ (دوري الأبطال)، لكننا أظهرنا اليوم أن ريال مدريد لا يزال على قيد الحياة”.