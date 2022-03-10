بروكسل – مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الموافقة على طلب فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وفي تصريح خاص لـ CNBC-TV18، أكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الموافقة على طلب فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة”. وأضاف: “إن الناتو لن يتدخل في أوكرانيا لأنها ليست عضوا فيه”.

كما شدد على أن “الاتحاد الأوروبي لن يفرض حظرا على النفط والغاز الروسي بسبب اعتماده الشديد”.

وقال: فرضت الولايات المتحدة، حظرا على واردات النفط والطاقة من روسيا، وقالت بريطانيا أيضا إنها ستوقف وارداتها تدريجيا بحلول نهاية العام. لكن الاتحاد الأوروبي لن ينضم إلى العربة بسبب اعتماده الشديد على إمدادات النفط والغاز من روسيا”.

وأضاف: “إن استيراد النفط الروسي يشكل جزءا صغيرا للولايات المتحدة وهي لا تحتاج إليه تقريبا ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأن روسيا هي مورد كبير للطاقة هنا”.

وأشار بوريل، إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على خفض وارداته من الغاز الروسي بشكل كبير وسيخفض استهلاك الطاقة الروسية بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام”.

وكرر التأكيد مرة أخرى، أن منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” لن تتدخل ما لم تتعرض دولة عضو لهجوم، وقال: “سيدافع الناتو عن كل شبر من أراضيه، وبالتالي لن يتدخل في أوكرانيا لأنها ليست عضوا فيه”.

المصدر: CNBC-TV18