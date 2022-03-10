أبوظبي – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع، الأربعاء، بقيادة السعودية، مع تحول أسعار النفط الخام للانخفاض.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم مايو/أيار، عند 124.58 دولارا للبرميل، بانخفاض 3.4 دولارات أو بنسبة 2.66 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/نيسان، بمقدار 3.92 دولارات أو بنسبة 3.17 بالمئة، إلى 119.78 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.88 بالمئة إلى 12738.6 نقطة، مدفوعا خصوصا بتراجع جماعي لأسهم الهيدروكربون، أبرزها عملاق النفط “أرامكو” ومنتج البتروكيماويات “سابك”، منخفضين بنسبة 2.91 بالمئة و2.75 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، هوى مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.15 بالمئة إلى 9522.7 نقطة، إذ تراجعت معظم الأسهم المدرجة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما بنك أبوظبي الأول و”اتصالات” منخفضين بنسبة 3.92 بالمئة و2.11 بالمئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.77 بالمئة إلى 3385.3 نقطة، بعدما نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.67 بالمئة، و”إعمار” العقارية بنسبة 0.77 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.39 بالمئة إلى 13628.9 نقطة، وقاد الخسائر سهم “أوريدو” للاتصالات منخفضا بنسبة 4.18 بالمئة، وانخفض سهم منتج البتروكيماويات “صناعات قطر” بحوالي 2 بالمئة.

وسجل مؤشر البحرين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 2068.5 بالمئة، وقاد الخسائر سهم “إثمار القابضة” منخفضا بنسبة 3.13 بالمئة.

في المقابل، ارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.61 بالمئة إلى 8760.6 نقطة، وقاد المكاسب سهم “المتحدة” العقارية مرتفعا بنسبة 8.16 بالمئة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.44 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.83 بالمئة إلى 4258.1 نقطة، بدعم مكاسب أسهم قطاعي الاستثمار والبنوك، بقيادة “العمانية لخدمات التمويل” وبنك “اتش اس بي سي”، مرتفعين بنسبة 6.58 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.

الأناضول