إنجلترا – صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن المملكة المتحدة تدعو جميع دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي، وذلك بعد إعلان لندن أنها تخطط لهذه الخطوة.

وكان وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارينغ، أعلن أن المملكة المتحدة تخطط للكف عن استيراد النفط من روسيا قبل نهاية العام 2022 الجاري وتدرس إمكانية التخلي عن الغاز الروسي.

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لكنها تترد في اتخاذ إجراءات ضد قطاع الطاقة الروسي في ظل مخاوف كبيرة من انقطاع إمدادات النفط والغاز.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين أنه لا يمكن التخلي عن النفط والغاز من روسيا في غضون لحظة واحدة، لكنه دعا دول الغرب للتوجه بشكل منظم نحو ذلك.

ومجموعة الدول الصناعية السبع، هي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

المصدر: “أ ف ب” + RT