إنجلترا – كشف نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن أسماء وأرقام أكثر 10 قمصان مبيعا في “الريدز” في الموسم الجاري.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أكثر القمصان مبيعا في نادي ليفربول في الموسم الجاري.

ترتيب القمصان العشرة الأكثر مبيعا بمتاجر ليفربول في موسم 2021-2022:

1- محمد صلاح (يحمل الرقم 11)

2- فيرجيل فان دايك (الرقم 4)

3- ترينت ألكسندر أرنولد (الرقم 66 )

4- جوردان هينديرسون (الرقم 14)

5- ديوغو جوتا (الرقم 20)

6- أليسون بيكر (الرقم 1)

7- تياغو ألكانترا (الرقم 6)

8- ساديو ماني (الرقم 10)

9- روبيرتو فيرمينو (الرقم 9)

10- آندي روبيرتسون (الرقم 26).

ويعد هذا مؤشرا كبيرا على عشق جماهير ليفربول للفرعون المصري الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا متفوقا بسبعة أهداف عن أقرب مطارديه زميليه في الفريق ماني وجوتا اللذين يتشاركان الوصافة برصيد 12 هدفا لكل منهما.

المصدر: liverpoolfc.com