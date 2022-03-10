ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجود 803 آلاف شخص في ليبيا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال هذا العام.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن النازحين والمهاجرين غير الشرعيين من بين الفئات السكانية الأكثر ضعفًا إذ يتمثل الهدف الاستراتيجي العام للمفوضية بالتعاون مع السلطات الليبية في تعزيز بيئة الحماية وتقديم المساعدة المنقذة لحياة هذه الفئات والمجتمعات المضيفة في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن السعي لإيجاد حلول دائمة خارج ليبيا لبعض المهاجرين غير الشرعيين الأكثر ضعفًا له أهمية قصوى، فضلًا عن العمل مع الشركاء لمساعدة هؤلاء. مبينًا أن المفوضية تدعم السلطات الليبية لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمتضررين من النزاع.

وبحسب التقرير يتضمن دعم المفوضية جهود حكومة تصريف الأعمال لتحقيق الاستقرار وبناء السلام من خلال تنفيذ مشاريع الأثر السريع؛ لأن الأولى عضوة في فريق الأمم المتحدة القطري ونظيره الإنساني في ليبيا بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة ولجنة الإنقاذ الدولية.

وبين التقرير أن المفوضية تشارك في قيادة منصة المهاجرين غير الشرعيين وقطاعي المأوى والمواد غير الغذائية والحماية بشأن النازحين داخليًا وغيرهم والعائدين، فضلًا عن المهاجرين غير الشرعيين والدور القيادي لمجموعة العمل الخاصة بالنقد والسوق.

وأشار التقرير إلى أن المفوضية و”يونيسف” تعملان معًا على تنفيذ مبادرة الطباعة الزرقاء للعمل المشترك، مع التعهد بتوسيع المساعدة وتحسين تقديم الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية للأطفال من المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح التقرير أن هذا يتم من خلال تعزيز الوصول إلى المرافق العامة ذات الصلة فضلًا عن عن عمل المفوضية مع برنامج الغذاء العالمي من أجل التوزيع المشترك لحزم أغذية الطوارئ على المهاجرين غير الشرعيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير: إن المفوضية تدعم السلطات الليبية لتعزيز بيئة الحقوق وتقديم المساعدة للنازحين والمتضررين من النزاع، فضلًا عن العمل مع منظمات المجتمع المدني وكافة الوكالات غير الحكومية الدولية والمحلية وبرنامج الأغذية العالمي و”يونيسيف” لحماية ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين.

وتابع التقرير: إن دعم النازحين يبقى أولوية إذ تقدم المفوضية المساعدة الأساسية للنازحين داخليًا في ليبيا مثل مواد الإغاثة الأساسية ودعم المأوى والمساعدات النقدية، بالتعاون مع وكالة التعاون الفني والتنمية والمجلس النرويجي للاجئين عبر البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقا.

وأكد التقرير أن هذه المساعدات تشمل الأسر النازحة الأكثر لتمكينها من تغطية نفقات المأوى والاحتياجات الأساسية في العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي وسبها، فالبطاقات تسمح بشراء السلع مباشرة وتجاوز مشكلة السيولة المصرفية الحادة التي تواجهها ليبيا.

وأضاف التقرير: إن المفوضية تقد بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين دعمًا لإعادة تأهيل المأوى للأشخاص النازحين الأكثر ضعفًا والعائدين داخليا والمجتمعات المضيفة المتضررة في جميع أنحاء ليبيا، فضلًا عن مواد الإغاثة الأساسية من خلال وكالة الإغاثة الإنسانية الليبية.

وبين التقرير أن المفوضية تواصل تنفيذ مشاريع الأثر السريع الصغيرة التي يتم تنفيذها بسرعة لدعم النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسي، فيما يتم التعاون مع المجتمعات والسلطات المحلية ذات الصلة.

وأوضح التقرير أن الغرض من هذا التعاون هو تحديد المفوضية وشركاؤها للمشاريع التي تستهدف بشكل أساسي البنية التحتية المحلية والمعدات والخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وتابع التقرير إن العام 2021 شهدت إنهاء المفوضية 54 خطة نوعية جيدة بشكل مباشر أو من خلال الشركاء ومعظمها تتعلق بالصحة والتعليم في المستشفيات والعيادات والمدارس، فضلًا عن إكمال 31 مشروعًا للأثر السريع في قطاعات الصحة التعليم والشباب والرياضة.

وأضاف التقرير: إن العام الماضي شهد شروع المنظمة بالتعاون الوثيق مع بلدية أبو سليم في مشروع تجريبي حمل عنوان “الرياضة من أجل السلام” للمساعدة في تحسين التماسك الاجتماعي والرفاه النفسي الاجتماعي بين النازحين والعائدين داخليًا والمهاجرين غير الشرعيين والمجتمعات المضيفة.

وبين التقرير أن اختيار كرة القدم لتكون المحور الرياضي لهذا المشروع جاء لكونها الرياضة الأكثر شعبية بين جميع الفئات السكانية في ليبيا؛ إذ تركز المرحلة الأولى منه الممتد تنفيذها من سبتمبر من العام 2021 حتى أغسطس من العام 2022 على إعادة تأهيل ملعب أبو سليم لكرة القدم وتصميم الأنشطة الاجتماعية.

وأضاف التقرير: إن المرحلة الثانية الممتدة من سبتمبر من هذا العام وحتى أغسطس من العام 2024 ستشهد إشراك المفوضية وشركاؤها مدربي مدربين لتنظيم ورش عمل تكميلية حول المهارات الحياتية لتطوير التماسك الاجتماعي وبناء المهارات بما في ذلك حل النزاعات وبناء السلام والعمل الجماعي واحترام التنوع.

وتابع التقرير: إن هذا يتم بالتوازي مع تطوير منهج لمجموعة من الأنشطة الرياضية بدعم من فعالية “فوتبول ماس” والكشافة الليبية والاتحاد الليبي لكرة القدم لدعم مشاركة الشباب وتمكينهم والتعايش السلمي فيما ستشارك وزارتا الرياضة والشباب والنازحين وحقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال في ذلك.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه المشاركة التي تضم أيضًا منظمات المجتمع المدني تهدف إلى الترويج للمشروع بهدف تعزيز الرياضة من أجل الاستجابة للحماية، فيما شهد العام 2021 تلقي قرابة 20 ألفًا و383 نازحًا منحًا نقدية من خلال المجلس النرويجي وكالة التعاون الفني والتنمية بمدينتي بنغازي وسبها.

ترجمة المرصد – خاص