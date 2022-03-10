ثلاثية بنزيما تقود ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب سان جيرمان

ثلاثية بنزيما تقود ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب سان جيرمان

إسبانيا – قلب ريال مدريد الإسباني تأخره بهدف أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح باريس سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق نجمه كيليان مبابي بعد تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي نيمار.

وقلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب على الفريق الباريسي في الشوط الثاني عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 61 و76 و78.

وبهذا الفوز، تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة القارية لتفوقه بمجموع المباراتين (3-2) رغم خسارته في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية بهدف دون مقابل.

المصدر: RT