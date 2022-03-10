جامعة الدول العربية تعلن موقفها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

جامعة الدول العربية تعلن موقفها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

القاهرة – أعلنت جامعة الدول العربية عن موقفها من العملية العسكرية في أوكرانيا، خلال اجتماع المجلس الوزاري لأعضاء الجامعة

وقال الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن: “المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركنا الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائما المصلحة الوطنية، والمصلحة العربية عموما”.

وتابع: “صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطا علينا جميعا، وسوف تحمل بعض شعوبنا قدرا من المعاناة، وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا”.

وأوضح أبو الغيط: “نتمنى ونتطلع لمخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا، يوقف نزيف الصراع ويحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف، ويحفظ الحقوق ويلبي الشواغل التي يمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط”.

وأكد أن: “بعض ما تطرحه الأزمة الأوكرانية علينا عاجل وداهم، ويقتضي التفكير والعمل في الأجل المنظور، فالتبعات الاقتصادية للأزمة ليست بخافية علينا جميعا، وسوف تعاني منطقتنا منها للأسف، وعلينا التفكير والعمل على إيجاد الوسائل والاستراتيجيات التي تجعل هذه المعاناة في حدها الأدنى”.

المصدر: RT