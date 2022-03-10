ليبيا – وجه رئيس ديوان المحاسبة مخاطبات إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الصحة، بشأن أوضاع المرضى في عدد من ساحات العلاج في الخارج، مطالبًا إياهم ضرورة سرعة اتخاذ جملة من الإجراءات.

شكشك طالب بضرورة التنبيه على اللجان المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة بضرورة سرعة إتمام الأعمال المكلفة بها وإبرام اتفاقيات وعقود لتنظيم العلاج في الخارج وبما يساهم في توطينه بالداخل.

وأكد على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تحويل المخصصات المالية الخاصة بالعلاج والاهتمام بأطفال ضمور العضلات والعمل على إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية بالخصوص أو أي جهة مختصة أخرى.

كما نبّه الديوان إلى أن التأخير في اتخاذ الإجراءات المشار إليها سيؤدي إلى أضرار بحالات المرضى وإفشال عمليات التنظيم التي شرع الديوان فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما أن التأخير في الاهتمام بمرضى ضمور العضلات سيحرم العديد من المصابين من فرص العلاج والتشافي.