ليبيا – قال آمر القوّة الأمنيّة المشتركة بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل إن ملف المرتزقة شائك، واللجنة العسكرية 5+5 لجنة فنية واجبها إعداد الخطط والإمكانيات للقيام بهذا العمل الصعب في ظل الانقسام السياسي والجهوي الحاصل في ليبيا وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية.

غريبيل أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن كل هذه عراقيل سببت في تأخير خروج المرتزقة من ليبيا، واللجنة كلجنة فنية في إعداد الخطط والتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة ودول الجوار، وبالأخص هناك مرتزقة في ليبيا من دول كتشاد والسودان وروسيا، كلها تم التواصل معها من قبل اللجنة العسكرية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في ليبيا وأعدت الخطط ورحبت دول الجوار بالخطوات والخطط الموضوعة، لكن انعدام الثقة بين الأطراف عرقل العمل.

ولفت إلى أن المرتزقة في ليبيا أغلبهم أتوا عن طريق اتفاقيات في الشرق أو الغرب والجنوب، في ظل غياب الثقة وعدم الاستقرار السياسي في تأثير كبير على عمل اللجنة وإخراج المرتزقة.

وتابع: “المرتزقة الموجودون في الجنوب من تشاد والسودان أعدادهم تزيد وتنقص حسب الموقف في بلادهم، المرتزقة في الجنوب دخلوا تشاد وحاولوا تغير الحكم فيها بمساعدة الروس، عددهم يزيد وينقص حسب الموقف في دولهم، والموجودون في الشرق والغرب لكن العدد ليس بقليل”.

كما أضاف: “هناك اتفاقية تدريب بالنسبة لتركيا بين حكومة الوفاق وأطقم التدريب حسب الحاجة والظرف، يمكن أن تزيد، وحتى النقاش في اللجنة بوضع مختلف، قلنا اتفاقيات التدريب تؤجل حتى تأتي حكومة منتخبة لليبيا، هناك معلومات عن حركة انحسار للفاغنر الموجودين في الجفرة وهون، الفاغنر انتشرت في كل أفريقيا وهي كالسرطان ولكن حسب بعض المعلومات ممكن أن يكون لهم دور في حرب روسيا على أوكرانيا”.

واعتبر أن هناك انقسامًا سياسيًا حاصلًا الآن بالتواصل مع المجلس الرئاسي والجهات المسؤولة في الدولة، مؤكدًا على دعوتهم للتهدئة والحفاظ على وقف إطلاق النار وعدم الانجرار للحرب من جديد.

وأفاد أن اللجنة ستناقش موضوع الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية في إخراج المرتزقة الروس من ليبيا.

أما بالنسبة لمخاوف العودة للمربع الأول والاحتراب، فقد شدد على أنهم على تواصل دائم مع الجهات المسؤولة في ليبيا سواء في الشرق والغرب والمجلس الرئاسي والحكومة، منوهًا إلى أن الجميع أصبح يعي خطورة المرحلة والوضع الذي الجميع فيه ولا أحد يريد العودة للاحتراب، وكل الأحداث والأخبار مطمئنة.