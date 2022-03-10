الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من التوقعات.

وتشهد الأسواق العالمية ارتباكا في إمدادات الطاقة؛ جراء عملية عسكرية بدأتها روسيا في جارتها أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية انخفضت بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 411.6 مليونا، في الأسبوع المنتهي في 4 مارس/آذار الجاري.

وهذا التراجع هو ثلاثة أمثال تقديرات المحللين، الذي توقعوا انخفاضها بنحو 650 ألف برميل فقط.

ووفق البيانات الجديدة، هبطت المخزونات الأمريكية من البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل، الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين بأن تنخفض 2.1 مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 5.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وتزامن انخفاض مخزونات الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة مع قرار الإدارة الأمريكية سحب 30 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد.

وهذه الخطوة جاءت ضمن خطة منسقة مع خلفاء آخرين، لضخ 60 مليون برميل من الاحتياطي في الأسواق، لتعويض الإمدادات الروسية المعطلة بسبب التدخل العسكري في أوكرانيا، ولكبح الأسعار.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في أحدث خطوة لتوسيع العقوبات على موسكو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط واردات البلاد من النفط الخام بلغ 6.3 مليون برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بزيادة 600 ألف برميل عن المتوسط اليومي للأسبوع الذي سبقه.

الأناضول