الولايات المتحدة – خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، امس تصنيف روسيا للديون طويلة الأجل إلى “C” من “BBB”، ما يعني أن التخلف عن سداد الديون السيادية بات وشيكا.

وهذه المرة الثانية في أسبوع التي تخفض فيها “فيتش” تصنيف روسيا، إذ نفذت خطوة مماثلة الأسبوع الماضي، بخفض التصنيف ست درجات دفعة واحدة.

وذكرت الوكالة في بيان، الأربعاء، أن قرارها بخفض تصنيف روسيا يأتي بسبب تصاعد العقوبات الغربية على موسكو، واحتمالية قيامها بالرد على تلك العقوبات بعقوبات مماثلة.

كما أشارت أن الخفض يأتي مع إعلان موسكو إعادة تسمية مدفوعات الديون السيادية بالعملة الأجنبية، إلى العملة المحلية للدائنين في بلدان محددة.

وأدى تطبيق لائحة البنك المركزي الروسي بشأن تحويلات النقد الأجنبي، إلى تقييد تحويل فوائد ديون إلى العملة المحلية لغير المقيمين، منذ أواخر الأسبوع الماضي.

كما أن التشديد الإضافي للعقوبات، والمقترحات التي يمكن أن تحد من التجارة في الطاقة، تزيد من احتمالية استجابة سياسية من قبل روسيا تتضمن على الأقل، عدم سداد التزامات ديونها السيادية بشكل انتقائي.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول