السويد – عبرت السويد امس عن امتعاضها من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتأهيل بولندا إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر على حساب روسيا المستبعدة.

وقال رئيس الاتحاد السويدي هاكان سيوستراند إنه كان يفضل لو حدد “فيفا” خصما ثانيا لبولندا بدلا من روسيا: “الأكثر منطقية وإنصافا، من الناحية الرياضية، أن تواجه بولندا خصما جديدا في نصف النهائي”.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 مارس الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد والتشيك في 29 منه، لكن “فيفا” قرر استبعاد روسيا رسميا، بعد أن أعلن في نهاية فبراير الماضي بالاشتراك مع نظيره الأوروبي “يويفا” تعليق مشاركة جميع الفرق الروسية حتى إشعار آخر، واعترض الاتحاد الروسي على القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

وسيحصل المنتخب البولندي على أيام راحة إضافية بعد ضمان تأهله إلى نهائي المسار دون أن يلعب.

وتابع: “نتفهم أنه من الصعب حل ذلك بالنسبة لفيفا، لكن يجب تطبيق مبدأ اللعب في الظروف عينها، أي خوض مباراتين تنافسيتين لبلوغ كأس العالم”.

وقال مدرب السويد ياني أندرسون إن “فيفا” اتخذ القرار الصائب باستبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم، لكنه اعتبر أن منح بولندا بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق قرار “مجنون تماما من وجهة نظر رياضية”.

وأكمل: “سنركز بالكامل على المباراة ضد التشيك. نريد الذهاب إلى كأس العالم وسنقوم بكل شيء لتحقيق ذلك”.

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالي أيضا وإقامتها في يونيو المقبل.

وقال “فيفا”: “تم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة الثانية أيضا ضمن هذا المسار بين ويلز والنمسا”.

وتقام نهائيات كاس العالم بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر.

المصدر: “وكالات”