مكتب الرئيس الأوكراني: طلبنا من المستشار الألماني المساعدة في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مكتب الرئيس الأوكراني: طلبنا من المستشار الألماني المساعدة في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أوكرانيا – أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، امس بأن كييف طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس المساعدة في تنظيم لقاء مباشر بين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيغور جوفكفا: “المفاوضات الجادة الوحيدة التي يمكن إجراؤها مع الروس ستكون ممكنة على المستوى الرئاسي، ورئيسي مستعد لذلك”.

وأضاف: “يجب أن يساعدنا الشركاء الدوليون في تنظيم مثل هذا الاجتماع. نحن نتحدث مع المستشار الألماني لتنظيم مثل هذا الاجتماع”.

وأشار جوفكفا إلى أن كييف مستعدة لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، بشرط أن تُقدم لها ضمانات أمنية، وأن تكون هذه الضمانات مقدمة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، لا أن تقتصر على روسيا.

وعقدت روسيا وأوكرانيا في السابق ثلاث جولات من المفاوضات، حيث توصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية، لكن الممرات الإنسانية لم تعمل بشكل كامل.

المصدر: “نوفوستي”