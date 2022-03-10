قرغيزستان – أفاد مصدر في هيئة حرس الحدود في قرغيزستان، بحدوث تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود على حدود طاجيكستان وقرغيزستان.

وأضاف المصدر: “وقع حادث باستخدام الأسلحة النارية في أحد أجزاء الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان”.

ونوه المصدر، بأن الحدود بين الدولتين تشهد بشكل دوري نزاعا بين السكان المحليين وحرس الحدود في البلدين، بسبب عدم ترسيم هذه الحدود.

في يناير الماضي، وقع آخر حادث على هذه الحدود ترافق باستخدام الأسلحة النارية. بدأت الاشتباكات بين حرس الحدود في الدولتين بسبب إغلاق الطريق القرغيزي من قبل الطاجيك، واستمرت لعدة ساعات.

ولم يتم التوصل إلى هدنة إلا بعد مفاوضات بين ممثلي البلدين. وأصيب أكثر من 30 شخصا من الجانبين خلال ذلك النزاع.

المصدر: نوفوستي