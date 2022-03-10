موسكو: سنرسل وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزازات باستخدام كيميائي في أوكرانيا

موسكو: سنرسل وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزازات باستخدام كيميائي في أوكرانيا

روسيا – أعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

وأضاف شولغين، أن روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بالتحقيق في ملابسات الضربات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على خطوط الكهرباء المغذية لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزازات في مدينة خاركوف.

وأضافت أنه “في ليلة 9 مارس، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكرانيين”.

وتابعت أن “السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي”.

المصدر: “سبوتنيك”