ليبيا – التقى وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج أمس الأربعاء السفير التركي كنان يلمز في اجتماع ضم كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية يوسف يلدز ومستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي عز الدين مصدق.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد آلية التعاون التي تيسّر حركة المبادلات التجارية المتمثلة في السلع الإستراتيجية الأكثر احتياجًا لدى المواطن كالدقيق والزيت، خصوصًا في ظل الأحداث الذي يشهدها العالم اليوم وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار.

كما ناقش الوزير مع السفير بعض الأخبار التي تفيد بأن السلطات التركية قامت بحظر تصدير السلع، ومن ضمنها زيت الطهي، مشيرًا إلى أهمية تدفق هذه السلع خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، ولضرورة اسثناء ليبيا من هذا الحظر ومعاملتها معاملة خاصة نظرًا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية التعاون الاقتصادي المتبادل من خلال مناقشته مذكرة التفاهم بشأن منطقة التجارة الحرة.

وناقش المجتمعون اتفاق الازدواج الضريبي، وبعض الموضوعات الأخرى التي تهم البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

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