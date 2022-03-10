ليبيا – التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أمس الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في طرابلس لإطلاعه على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات

المنفي أعرب وفقًا لتغريدة نشرتها وليامز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال اللقاء عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة.

وبدورها أشادت وليامز أثناء اللقاء بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي بقيادة المنفي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وتم الاتفاق على أهمية الحفاظ على الهدوء واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات في أسرع وقت ممكن.