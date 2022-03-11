الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه على تعزيز الشراكة مع أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه على تعزيز الشراكة مع أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا

بروكسل – أوعز مجلس الاتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية بتقديم تقييم لطلبات أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا للانضمام إلى التكتل وتعهد بتعزيز العلاقات مع أوكرانيا التي “تنتمي إلى الأسرة الأوروبية”.

جاء ذلك في البيان الذي تبناه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في أعقاب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في فرساي الفرنسية أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعزز شراكته مع أوكرانيا دون انتظار نتيجة النظر في طلبها للانضمام، وذلك بعد أن استبعد قادة الاتحاد تلبية مطلب أوكرانيا بالتكامل السريع مع الكتلة.

وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته في نهاية اليوم الأول من قمة فرساي إن عملية النظر في طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي قد تستغرق “شهورا أو سنوات”.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات السياسية والمالية والإنسانية لأوكرانيا، بالإضافة إلى استمراره في “إظهار التضامن وتقديم الدعم الإنساني والطبي والمالي لجميع اللاجئين والدول التي تستضيفهم”.

ووعد زعماء الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في “استعادة أوكرانيا الديمقراطية” بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.

وأشار الزعماء الأوروبيون إلى استعدادهم لزيادة ضغط العقوبات على روسيا وبيلاروس فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى ضمان سلامة المحطات النووية الأوكرانية بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالات