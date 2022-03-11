ليبيا – اجتمع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني برئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد ونائبه اللواء الزروق الصغير.

بيان صحفي للوزارة طالعته صحيفة المرصد، أوضح أن الاجتماع تم تكريسه لمناقشة سير العمل بالمصلحة والإجراءات المتخذة لتسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وتابع البيان: إن الجانبين تدارسا الآليات المتبعة من قبل المصلحة في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال فروعها وأقسامها على كامل التراب الليبي والوقوف على المشاكل التي تعترض سير عملها ووضع الحلول لها لتقديم أفضل الخدمات.