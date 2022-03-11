الحدادي يقود إشبيلية للفوز على وست هام في الدوري الأوروبي

الحدادي يقود إشبيلية للفوز على وست هام في الدوري الأوروبي

إسبانيا – تغلب إشبيلية الإسباني على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما امس الخميس ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في الفوز لنجمه المغربي منير الحدادي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، وضع إشبيلية قدما في دور الثمانية بانتظار الحسم في مباراة الإياب في إنجلترا الأسبوع المقبل.

يذكر أن إشبيلية هو حامل الرقم القياسي بالفوز في المسابقة بعد أن رفع كأسها في 6 مناسبات، أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020.

كما يخوض إشبيلية مسابقته المفضلة أوروبيا بدافع إضافي لأن ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان” من المقرر أن يستضيف المباراة النهائية في الـ18 من مايو المقبل.

المصدر: RT