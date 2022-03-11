ليبيا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برفقة وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة محمد الحويج سوق بيع المواد الغذائية بالجملة في الكريمية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، أكد أن الزيارة التفقدية تأتي لمتابعة أسعار السوق المحلية قبل شهر رمضان، فيما اطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال المحال التجارية الخاصة بتوزيع المواد الغذائية وبعض الأسواق التجارية.

وأضاف البيان: إن الدبيبة راقب مدى توفر السلع بالأسواق والمحال التجارية من مواد اساسية ومدى توفر المخزون الكافي من مادة الدقيق واستقرار أسعارها.