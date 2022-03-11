ليبيا – قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك إنه إذا تطورت الأوضاع وحدثت اشتباكات ستكون وخيمة على العاصمة طرابلس.

السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف أن تقدم بعض الوزراء بالاستقالة يشير إلى السيناريو الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا بأنه سيدخل العاصمة بقوة القانون وليس قانون القوة.

واستبعد السلاك أن تكون القوات التي ترافق باشاآغا تسعى لإثارة أزمة في العاصمة، إلا أنها سترد حال قيام القوات الأخرى بأي أعمال عنف.

ورأى السلاك أن عبد الحميد الدبيبة قد يجد نفسه في مأزق كبير حال استقالة عدد أكبر من الوزراء، حيث إنه لا يمكنه تعويضهم في الوقت الراهن.