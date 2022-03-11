ليبيا – قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن اهتمام الليبيين بقضية الحكومة موجود بدرجة كبيرة، لأنه يتعلق بمصدر رزقهم، حتى في ظل عدم وجود فعاليات لتظهره.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الخميس، أوضح أن سجن ثلاثة من وزراء حكومة الوحدة، وبعض كبار موظفيها بتهم فساد، خلق انطباعًا قويًا لدى الشارع حول أداء هذه الحكومة، ورغبتهم في رحيلها، خاصة بعد انتهاء شرعيتها الممنوحة لها من قبل السلطة التشريعية.

وقلل الشحومي من المخاوف، التي يثيرها بعض المراقبين بشأن وجود معوقات اقتصادية قد تصطدم بها الحكومة الجديدة، إذا ما استطاع باشاآغا ممارسة مهامه من المقر الرسمي لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وقال: إن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، سيتعامل معها ما دام أنه يمارس مهامه من المقر الرسمي، لافتًا إلى أنه بمجرد تقدم باشاآغا بميزانية حكومته إلى البرلمان واعتمادها فسيتوجب على الكبير صرفها.

واستبعد الشحومي وقوع صراع مسلح موسع قد يهدد عمليات إنتاج وتصدير النفط مجددًا، بقوله: “التفكير في سيناريو الحرب الواسعة أمر مستبعد، أما توظيف النفط وإيقافه فهو أمر مستحيل أيضًا، كونه سيؤثر على استقرار السوق العالمي، في ظل غياب النفط الروسي بفعل الأزمة الأوكرانية”.